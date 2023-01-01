Salzburgs Nachbarn - Rund um BerchtesgadenJetzt kostenlos streamen
Heimatleuchten
Folge vom 01.01.2023: Salzburgs Nachbarn - Rund um Berchtesgaden
48 Min.Folge vom 01.01.2023
Die Grenze zu Salzburg ist nah und so ist auch das Leben der Berchtesgadener und Salzburger eng verwoben. Auch die Liebe setzt sich über Grenzen hinweg und bildet perfekte Teams. Der Nationalpark Berchtesgaden ist ein ganz besonderer Arbeitsplatz für Senner, Schnapsbrenner und Wirte. Handwerkskunst findet immer neue Wege, lebendig zu bleiben und wer weiß, wo und wie, kann hier, rund um Berchtesgaden und den Watzmann echte Schätze finden.
