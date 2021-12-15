Im ladinischen Herzen der Dolomiten - Herbst im GrödnertalJetzt kostenlos streamen
Heimatleuchten
Folge vom 15.12.2021: Im ladinischen Herzen der Dolomiten - Herbst im Grödnertal
47 Min.Folge vom 15.12.2021
Dieses Portrait des herbstlichen Grödnertales widmet sich ganz der Ladiner. Sie sind die ursprünglichen Bewohner des Tales inmitten der Südtiroler Dolomiten und halten mit Beharrlichkeit an der alten ladinischen Sprache fest. Aufgund ihres Stolzes auf ihre überlieferte Kultur, prägen die Ladiner das Tal bis heute.
Alle verfügbaren Folgen
Altersfreigabe:
0