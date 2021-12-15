Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Heimatleuchten

Schlösser, Burgen, Blaues Blut - Folge 2

ServusTVFolge vom 15.12.2021
Schlösser, Burgen, Blaues Blut - Folge 2

Schlösser, Burgen, Blaues Blut - Folge 2Jetzt kostenlos streamen

Heimatleuchten

Folge vom 15.12.2021: Schlösser, Burgen, Blaues Blut - Folge 2

48 Min.Folge vom 15.12.2021

Wie lebt es sich heutzutage als Burgbesitzer oder Schlossherr? Wie sieht der Alltag in und mit so einem Gebäude aus? Ist das so „großräumig glamourös“ wie wir Bürgerliche es uns mit der Illustrierten im Wartezimmer vorstellen? Oder ist mit dem Erhalt solcher historischen Großbauten auch Mühsal und Disziplin verbunden? Wie finanziert man heutzutage den Erhalt eines Renaissance-Schlosses oder einer Wehrburg? Wird der grüne Daumen ganz schön blau, wenn der Schlosspark viele Hektar hat?

Alle verfügbaren Folgen