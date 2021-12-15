Schlösser, Burgen, Blaues Blut - Folge 2Jetzt kostenlos streamen
Heimatleuchten
Folge vom 15.12.2021: Schlösser, Burgen, Blaues Blut - Folge 2
48 Min.Folge vom 15.12.2021
Wie lebt es sich heutzutage als Burgbesitzer oder Schlossherr? Wie sieht der Alltag in und mit so einem Gebäude aus? Ist das so „großräumig glamourös“ wie wir Bürgerliche es uns mit der Illustrierten im Wartezimmer vorstellen? Oder ist mit dem Erhalt solcher historischen Großbauten auch Mühsal und Disziplin verbunden? Wie finanziert man heutzutage den Erhalt eines Renaissance-Schlosses oder einer Wehrburg? Wird der grüne Daumen ganz schön blau, wenn der Schlosspark viele Hektar hat?
