Wild unterwegs - im Salzburger Pongau
Heimatleuchten
Folge vom 15.12.2021: Wild unterwegs - im Salzburger Pongau
47 Min.Folge vom 15.12.2021
Von Autos, die mit dem Hubschrauber fliegen. Bäuerinnen, die Weltcupsiegerinnen im Gleitschirmfliegen sind. Cobra Elitepolitzisten, die Rangglerteams trainieren. Und Fotografen, die der Corona Krise als frisch gefangene Hüttenwirte trotzen. Die Wege durch den Salzburger Pongau sind anders – oder einfach nur wilder!
