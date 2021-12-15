Freigeister am Kamp - unterwegs am krummen Fluss mit Conny BürglerJetzt kostenlos streamen
Heimatleuchten
Folge vom 15.12.2021: Freigeister am Kamp - unterwegs am krummen Fluss mit Conny Bürgler
48 Min.Folge vom 15.12.2021
Die Einheimischen nennen ihn liebevoll den krummen Fluss. Gemeint ist der Kamp, der sich in zahlreichen Mäandern durch das Waldviertel schlängelt. Conny Bürgler trifft auf ihrem Streifzug durchs Kamptal auf Pioniere, Freigeister und kreative Köpfe.
