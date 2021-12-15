Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Heimatleuchten

Das Tiroler Brixental - Almsommer in den Kitzbüheler Alpen

ServusTVFolge vom 15.12.2021
Das Tiroler Brixental - Almsommer in den Kitzbüheler Alpen

Das Tiroler Brixental - Almsommer in den Kitzbüheler AlpenJetzt kostenlos streamen

Heimatleuchten

Folge vom 15.12.2021: Das Tiroler Brixental - Almsommer in den Kitzbüheler Alpen

47 Min.Folge vom 15.12.2021

Im Westen Österreichs schlägt das Herz der Kitzbüheler Alpen: das Tiroler Brixental. Wo die schweren Noriker Pferde noch jedes Jahr auf die Hochalmen gebracht werden und davor in einem Tage dauernden Kampf ihre Rangfolge ausmachen. Hier werden Almwiesen mithilfe tausender Fackeln zu leuchtenden Leinwänden, ziehen stolze Reiter beim Antlassritt in das Tal hinab. Und nur noch wenige kennen das Geheimnis des echten „Broda“ - einer Käsespezialität, die nur mit viel Gefühl und Erfahrung gelingt.

Alle verfügbaren Folgen