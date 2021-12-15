Das Tiroler Brixental - Almsommer in den Kitzbüheler AlpenJetzt kostenlos streamen
Heimatleuchten
Folge vom 15.12.2021: Das Tiroler Brixental - Almsommer in den Kitzbüheler Alpen
47 Min.Folge vom 15.12.2021
Im Westen Österreichs schlägt das Herz der Kitzbüheler Alpen: das Tiroler Brixental. Wo die schweren Noriker Pferde noch jedes Jahr auf die Hochalmen gebracht werden und davor in einem Tage dauernden Kampf ihre Rangfolge ausmachen. Hier werden Almwiesen mithilfe tausender Fackeln zu leuchtenden Leinwänden, ziehen stolze Reiter beim Antlassritt in das Tal hinab. Und nur noch wenige kennen das Geheimnis des echten „Broda“ - einer Käsespezialität, die nur mit viel Gefühl und Erfahrung gelingt.
Alle verfügbaren Folgen
Altersfreigabe:
0