ServusTVFolge vom 15.12.2021
Folge vom 15.12.2021: Wasserreich Österreich - Unterwegs mit Sebastian Weber

48 Min.Folge vom 15.12.2021

"Es ist die mit zweihundert Metern höchste Staumauer Österreichs. Aber die enorme Kraft des Wassers spürt man erst, wenn beim Grundablass alle Tore geöffnet werden. Dann schießen 22.000 Liter Wasser in der Sekunde an dir vorbei.“ Meteorologe Sebastian Weber folgt dem Element Wasser quer durch Österreich, zeigt welch große Bedeutung das blaue Gold im „Land am Strome“ hat und trifft Menschen, deren Leben ganz unmittelbar am, im und unter Wasser verbunden ist.

