ServusTVFolge vom 01.03.2021
47 Min.Folge vom 01.03.2021

Sonne gibt es hier genug. Himmel, Horizont und Licht prägen diese besondere Landschaft. Das Marchfeld östlich von Wien ist Österreichs ertragreichste und gleichzeitig trockenste Region. Ohne Bewässerung ginge hier nichts, würden hier keine Gewürzgurken, Spargel und Knoblauch gedeihen. Kreative Köpfe machen das Marchfeld mit seiner fruchtbaren Erde zu etwas ganz Besonderem.

