Das Marchfeld - Gurkenflieger und SpargelstecherJetzt kostenlos streamen
Heimatleuchten
Folge vom 01.03.2021: Das Marchfeld - Gurkenflieger und Spargelstecher
47 Min.Folge vom 01.03.2021
Sonne gibt es hier genug. Himmel, Horizont und Licht prägen diese besondere Landschaft. Das Marchfeld östlich von Wien ist Österreichs ertragreichste und gleichzeitig trockenste Region. Ohne Bewässerung ginge hier nichts, würden hier keine Gewürzgurken, Spargel und Knoblauch gedeihen. Kreative Köpfe machen das Marchfeld mit seiner fruchtbaren Erde zu etwas ganz Besonderem.
Alle verfügbaren Folgen
Altersfreigabe:
0