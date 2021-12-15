Hier lässt sich's leben - Zuhause auf kleinem RaumJetzt kostenlos streamen
Heimatleuchten
Folge vom 15.12.2021: Hier lässt sich's leben - Zuhause auf kleinem Raum
47 Min.Folge vom 15.12.2021
Außergewöhnliche Lebensorte, spannende Menschen: An der Wiener Donau lebt Franz Scheriau auf einer kleinen Flotte historischer Schiffe. In Oberösterreich bewohnen Jonatan Verhelst und Lydia Waldhör gemeinsam mit ihren Kindern eine selbst gebaute Jurte. Was sie verbindet? Sich mit dem engen Platz zu arrangieren.
