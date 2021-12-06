Mehr als Most - Angekommen im MostviertelJetzt kostenlos streamen
Heimatleuchten
Folge vom 06.12.2021: Mehr als Most - Angekommen im Mostviertel
48 Min.Folge vom 06.12.2021
Mostviertel, das ist mehr als Birnbaumblüte, Schmiedehämmer und Vierkanter. Das raue Land zwischen Ybbs und Wienerwald ist vor allem ein guter Boden für starke Charaktere. Für Menschen, die hier angekommen sind – in manch randständigem Ort, bei ihrer Berufung und vor allem bei sich selbst.
