Hier lässt sich's leben - Zuhause auf der AlmJetzt kostenlos streamen
Heimatleuchten
Folge vom 02.01.2022: Hier lässt sich's leben - Zuhause auf der Alm
48 Min.Folge vom 02.01.2022
Außergewöhnliche Lebensorte, spannende Menschen: Auf der abgelegenen Alpe Untergüntenstall ist Richard Natter Jungsenner und bewohnt die Alm mit seiner Freundin und seiner Familie. Auf der Piffalm nahe Salzburg ist Martina Mühlbauer alleine für die Tiere der Landwirtschaftschule zuständig. Was sie verbindet? Dort zu leben, wo sonst niemand lebt.
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