Bergfrühling in Südtirol - Rund um MeranJetzt kostenlos streamen
Heimatleuchten
Folge vom 20.03.2026: Bergfrühling in Südtirol - Rund um Meran
48 Min.Folge vom 20.03.2026
„Was soll da schiefgehen? Trau dich nur!“ Alle Zeichen stehen auf Neuanfang auf den stillen Höhen rund um Meran, wo der Frühling alles gibt - auch das Versprechen, noch etwas zu bleiben. Auf dem sonnenverwöhnten Hochplateau von Hafling hält er zuerst Einzug. Das wilde Ulten- und Passeiertal südlich bzw. nördlich von Meran erreicht der Frühling erst ganz allmählich, bis er schließlich oben auf den Almen ankommt und den Sommer einläutet. Geschichten von Inspiration, Wagemut und Leidenschaft.
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