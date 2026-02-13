Über den Wolken - Winter auf der TurrachJetzt kostenlos streamen
Heimatleuchten
Folge vom 13.02.2026: Über den Wolken - Winter auf der Turrach
48 Min.Folge vom 13.02.2026
Im Zentrum dieses Hochplateaus liegt ein kleiner Bergsee, der die Hälfte des Jahres zugefroren ist und den sich Kärnten und Steiermark teilen. Doch ob Wirtinnen abgelegener uriger Hütten, Züchter seltener Tierrassen, Holzkünstler, Zauberer am Herd oder „gute Geister“ der Pisten – sie alles sorgen dafür, dass es auf dem Plateau der Turracher Höhe in den Gurktaler Alpen keine Grenzen gibt.
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