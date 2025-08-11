Heiteres von Roda Roda (2/12)Jetzt kostenlos streamen
Heiteres von Roda Roda
Folge 19: Heiteres von Roda Roda (2/12)
Roda Roda, mit bürgerlichen Namen Sandor Friedrich Rosenfeld, wurde 1872 in Drnowitz, im heutigen Tschechien, geboren. Der Schriftsteller und Publizist hinterließ ein umfassendes Werk aus satirischen Erzählungen, in welchen er liebevoll die Schwächen und Kuriositäten der Donaumonarchie parodierte. Diese Folge zeigt vier amüsante Geschichten von Roda Roda: "Das Gutachten", "Der Korallenkamm", "Der Registrator" und "Puma". DarstellerInnen: Peter Weck, Alfred Böhm, Carlo Böhm, Götz Kauffmann, Monika Riha, Alfons Haider, Marianne Nentwich, Barbara Wallner, Robert Dietl, Helmut Hagen, Heinz Moog, Mijou Kovacs, Dorothea Parton, Heinrich Schweiger, Erwin Steinhauer, Ulrike Beimpold, Claudia Androsch, Adi Lukan, Ida Krottendorf, Alexander Kerst, Toni Wagner, Franz Suhradra, Erne Seder, Franzi Lippert, Claudia Androsch, Gaby Bischof. Regie: Hermann Leitner (Österreich 1989) Bildquelle: ORF/SATEL-Film
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick