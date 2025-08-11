Zum Inhalt springenBarrierefrei
ORF III Staffel 1 Folge 19 vom 11.08.2025
Roda Roda, mit bürgerlichen Namen Sandor Friedrich Rosenfeld, wurde 1872 in Drnowitz, im heutigen Tschechien, geboren. Der Schriftsteller und Publizist hinterließ ein umfassendes Werk aus satirischen Erzählungen, in welchen er liebevoll die Schwächen und Kuriositäten der Donaumonarchie parodierte. Diese Folge zeigt vier amüsante Geschichten von Roda Roda: "Das Gutachten", "Der Korallenkamm", "Der Registrator" und "Puma". DarstellerInnen: Peter Weck, Alfred Böhm, Carlo Böhm, Götz Kauffmann, Monika Riha, Alfons Haider, Marianne Nentwich, Barbara Wallner, Robert Dietl, Helmut Hagen, Heinz Moog, Mijou Kovacs, Dorothea Parton, Heinrich Schweiger, Erwin Steinhauer, Ulrike Beimpold, Claudia Androsch, Adi Lukan, Ida Krottendorf, Alexander Kerst, Toni Wagner, Franz Suhradra, Erne Seder, Franzi Lippert, Claudia Androsch, Gaby Bischof. Regie: Hermann Leitner (Österreich 1989) Bildquelle: ORF/SATEL-Film

