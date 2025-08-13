Zum Inhalt springenBarrierefrei
ORF IIIStaffel 1Folge 23vom 13.08.2025
51 Min.Folge vom 13.08.2025

Roda Roda, mit bürgerlichen Namen Sandor Friedrich Rosenfeld, wurde 1872 in Drnowitz geboren. Der Schriftsteller und Publizist hinterließ ein umfassendes Werk aus humoristischen bzw. satirischen Erzählungen, in welchen er liebevoll die Schwächen und Kuriositäten der Donaumonarchie parodierte. 1. Die Spezialärzte: Ein Freund Rodas bildet sich alle möglichen Krankheiten ein. Der Ober in seinem Stammcafe schickt ihn zu verschiedenen Ärzten. 2. Der Feldzug: Nach einem geglückten Angriff gegen den russischen Feind besetzt die Kompanie ein Dorf plötzlich hören die Offiziere russische Gesänge. 3. Warten: Klärchen ist zum Leidwesen ihrer Eltern noch immer unverheiratet, da begegnet sie auf einer Gesellschaft Herrn Meister... Besetzung: Peter Weck, Alfred Böhm, Hans Holt, Horst Klaus, Heinz Petters, Gottfried Schwarz, Erwin Steinhauer, Kurt Jaggberg, Stephan Paryla, Carlo Böhm, Florentin Groll, Sibylle Kos, Hans Kraemmer. Bildquelle: ORF/SATEL-Film

