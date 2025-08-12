Heiteres von Roda Roda (4/12)Jetzt kostenlos streamen
Heiteres von Roda Roda
Folge 21: Heiteres von Roda Roda (4/12)
Der Schriftsteller und Publizist Roda Roda, mit bürgerlichen Namen Sandor Friedrich Rosenfeld, hinterließ ein umfassendes Werk aus humoristischen bzw. satirischen Erzählungen, in welchen er liebevoll die Schwächen und Kuriositäten der Donaumonarchie parodierte. 1. Die Broschen: Udo schenkt seinen Frauen Broschen, in die Ziffern eingraviert sind, die die Reihenfolge seiner Geliebten angeben. Seine Frau erhält die mit der Nummer 13, nach einem Jahr Ehe verliert sie die Brosche... 2. Die Henkersmahlzeit: Ein Soldat wurde wegen Desertion zum Tode verurteilt. Als das Urteil vollstreckt werden soll, stellt sich heraus, dass eine Verwechslung vorliegt. 3. Der Fall Berta Klausner: Die Frau eines kleinen Bankbeamten kommt aus Geldmangel auf die Idee ein Stelldichein mit dem reichen, umschwärmten Bankdirektor zu inszenieren. 4. Das Pferd: Der General der Kompanie sucht verzweifelt ein neues Pferd, als er es endlich findet, wird das Pferd einer schweren Prüfung unterzogen. Besetzung: Peter Weck, Kurt Sowinetz, Mischa Fernbach, Lukas Resetarits, Erwin Steinhauer, Bert Fortell, Peter Hofer, Sylvia Lukan, Rainer Artenfels, Walter Langer, Marianne Mendt, Albert Rueprecht, Heinrich Schweiger. Bildquelle: ORF/SATEL-Film
