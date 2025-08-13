Heiteres von Roda Roda (8/12)Jetzt kostenlos streamen
Heiteres von Roda Roda
Folge 25: Heiteres von Roda Roda (8/12)
52 Min.Folge vom 13.08.2025
Roda Roda, mit bürgerlichen Namen Sandor Friedrich Rosenfeld, wurde 1872 im heutigen Tschechien, geboren. Der Schriftsteller und Publizist hinterließ ein umfassendes Werk aus humoristischen bzw. satirischen Erzählungen, in welchen er liebevoll die Schwächen und Kuriositäten der Donaumonarchie parodierte. Besetzung: Heinz Petters, Evelyn Engleder, Walter Langer, Kurt Sowinetz, Albert Rueprecht, Alfred Böhm, Lukas Resetarits, Franz Suhrada, Ida Krottendorf, Heinrich Schweiger, Erich Padalewski, Sandor Nemeth, Rudi Schippel. Regie: Hermann Leitner Bildquelle: ORF/SATEL-Film
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Heiteres von Roda Roda
Alle 1 Staffeln und Folgen
Altersfreigabe:
0