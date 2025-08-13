Zum Inhalt springenBarrierefrei
Heiteres von Roda Roda

Heiteres von Roda Roda (8/12)

ORF IIIStaffel 1Folge 25vom 13.08.2025
Heiteres von Roda Roda (8/12)

Heiteres von Roda Roda

Folge 25: Heiteres von Roda Roda (8/12)

52 Min.Folge vom 13.08.2025

Roda Roda, mit bürgerlichen Namen Sandor Friedrich Rosenfeld, wurde 1872 im heutigen Tschechien, geboren. Der Schriftsteller und Publizist hinterließ ein umfassendes Werk aus humoristischen bzw. satirischen Erzählungen, in welchen er liebevoll die Schwächen und Kuriositäten der Donaumonarchie parodierte. Besetzung: Heinz Petters, Evelyn Engleder, Walter Langer, Kurt Sowinetz, Albert Rueprecht, Alfred Böhm, Lukas Resetarits, Franz Suhrada, Ida Krottendorf, Heinrich Schweiger, Erich Padalewski, Sandor Nemeth, Rudi Schippel. Regie: Hermann Leitner Bildquelle: ORF/SATEL-Film

