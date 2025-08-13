Heiteres von Roda Roda (7/12)Jetzt kostenlos streamen
Heiteres von Roda Roda
Folge 24: Heiteres von Roda Roda (7/12)
1. Der Korpskommandant: Ein General kann sich wegen seines schwachen Gedächtnisses keine Namen merken. Jedoch wie soll er dann bei einem Manöver den Hofrat Fintern namentlich begrüßen? Bei einer Lagebesprechung wird ihm die rettende Lösung angeboten, eine Merkhilfe. Er soll an Hintern denken und ein F vorsetzen. Was dabei herauskommt? "Farsch" ! 2. Der Theaterdirektor. Ein Freund von Roda verursacht unabsichtlich eine peinliche Situation während des Abendessens bei dem Direktor des Stadttheaters und dessen Frau. Seine Bemerkung, sie habe eine schöne Stimme, bringt alte Spannungen zwischen dem Ehepaar an die Oberfläche. 3. Nicola Sarac. Roda ist als junger Journalist auf einer Reise in Serbien, wo er ständig von einem Detektiv, Sarac, bewacht wird. Das geht ihm auf die Nerven, er stellt den Beschatter, der ihm wiederum sein Leid klagt über seinen Beruf. Die beiden treffen ein Abkommen, Roda wolle ihm freiwillig erzählen, wohin er sich begibt, was er tut und gibt ihm sogar Tipps, wie der Detektiv seine Berichte besser verfasse, wodurch er ihm - wie es sich Jahre später herausstellt - zum Aufstieg bei seiner Karrriere. 4. "Die Flamme aus Ohio". Ein junger, biederer Mann verliebt sich in eine Amerikanerin, die sich in Wien nicht auskennt. Seine aus Verlegenheit und Verliebtheit bedingte Schusselei ruft ziemliche Verwirrungen und Verwicklungen hervor. Da er öfter den falschen Schirm mitnimmt, glaubt sie, sein Hobby sei Stehlen. Und als er ihr einen Verlobungsring schenkt, ist es für sie klar, dass auch der nicht gekauft sein könne- und stiehlt für ihn eine Krawattennadel. Besetzung: Robert Dietl, Adi Lukan, Werner Prinz, Alexander Riff, Fritz Muliar, Marianne Chappuis, Maria Perschy, Peter Gerhard, Peter Faerber, Ariane Calix, Doris Pascher, Kristina Walter, Peter Weck, Erich Padalewski, Franzi Lippert, Alfons Haider, Leslie Malton, Waltraut Haas, Fritz Dietrich, Karl Schwetter. Bildquelle: Bildquelle: ORF/Satel Film
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick