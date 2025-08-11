Heiteres von Roda Roda (3/12)Jetzt kostenlos streamen
Heiteres von Roda Roda
Folge 20: Heiteres von Roda Roda (3/12)
Diese Folge zeigt vier amüsante Geschichten von Roda Roda: "Die Gans von Podwolotschyska", "Küss die Hand, Papa", "Der Simulant" und "Die Base". Roda Roda hinterließ ein umfassendes Werk aus humoristischen bzw. satirischen Erzählungen, in welchen er liebevoll die Schwächen und Kuriositäten der Donaumonarchie parodierte. DarstellerInnen: Peter Weck, Alfred Böhm, Carlo Böhm, Götz Kauffmann, Monika Riha, Alfons Haider, Marianne Nentwich, Barbara Wallner, Robert Dietl, Helmut Hagen, Heinz Moog, Mijou Kovacs, Dorothea Parton, Heinrich Schweiger, Erwin Steinhauer, Claudia Androsch, Adi Lukan, Ida Krottendorf, Alexander Kerst, Toni Wagner, Franz Suhradra, Erne Seder, Franzi Lippert, Claudia Androsch, Gaby Bischof. Regie: Hermann Leitner (Österreich 1989) Bildquelle: ORF/SATEL-Film
