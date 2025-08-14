Heiteres von Roda Roda (10/12)Jetzt kostenlos streamen
Heiteres von Roda Roda
Folge 27: Heiteres von Roda Roda (10/12)
Der Schriftsteller und Publizist Roda Roda, mit bürgerlichen Namen Sandor Friedrich Rosenfeld, hinterließ ein umfassendes Werk aus humoristischen bzw. satirischen Erzählungen, in welchen er liebevoll die Schwächen und Kuriositäten der Donaumonarchie parodierte. 1. Eine französische Hausfrau: Bela, ein ungarischer Botschaftssekretär in Paris, liebt die elegante Cecile und möchte sie heiraten. 2. Der Heißluftballon: Während eines Manövers kommt ein junger Offizier auf die gute Idee Botschaften an den Feind durch einen Heißluftballon transportieren zu lassen, doch es kommt alles anders als erwartet. 3. Der Freiherr von Drohte: Der Regierungspräsident Quickborn hat Probleme mit seinem sonst sehr fähigen Mitarbeiter, Freiherr v. Drohte, da dieser leider ein stadtbekannter Schürzenjäger ist. 4. Die schöne Hedy Herz: Vater und Sohn weilen im Salzkammergut auf Urlaub. Sie treffen eine schöne, junge Schauspielerin und beide verlieben sich in sie. Besetzung: Bela Erny (fescher Ungar), Karina Thayenthal (Cecile), Gabriela Benesch (Dienstmädchen), Michael Peer, Peter Pikl, Roman Frankl, Alfred Böhm, Jane Tilden, Trude Marlen, Erich Padalewski (Oberst), Otto Grünmandl (Hauptmann), Jürgen Wilcke (Regierungspräsident), Claus Wilcke (Frauenheld), Peter Weck (Vater), Serge Falck (Sohn) Elisabeth Osterberger (junge Schauspielerin). Regie: Hermann Leitner Bildquelle: ORF/SATEL-Film/
