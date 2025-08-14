Heiteres von Roda Roda (11/12)Jetzt kostenlos streamen
Heiteres von Roda Roda
Folge 28: Heiteres von Roda Roda (11/12)
Roda Roda, mit bürgerlichen Namen Sandor Friedrich Rosenfeld, wurde 1872 im heutigen Tschechien geboren. Der Schriftsteller und Publizist hinterließ ein umfassendes Werk aus humoristischen bzw. satirischen Erzählungen, in welchen er liebevoll die Schwächen und Kuriositäten der Donaumonarchie parodierte. 1. Der Preuss: Der General ist sehr beunruhigt, für das Manöver wurde ihm Besuch aus Preußen angekündigt. Der Preuße wird mit Roda bekanntgemacht. 2. Terpsichore: Bettina die Ehefrau von Martin glaubt, dass er sie betrügt und verpasst ihm, als er vormacht nach Vöcklabruck reisen zu müssen einen Denkzettel. 3. Gräflicher Besuch: Im Mittelpunkt steht eine verarmte gräfliche Familie, der Vater ist verstorben, die Mutter muss zwei Töchter und einen Sohn alleine durchbringen. 4. Memere: Mutter und Tochter machen immer gemeinsam Urlaub im schönen Abbazia und verbringen jede freie Minute gemeinsam, sehr zum Leidwesen der anwesenden Kavaliere. DarstellerInnen: Peter Weck (Roda), Uwe Friedrichsen (Preuße), Karin Kienzer (Ehefrau), Erwin Strahl (Ehemann), Lotte Ledl (Mutter); Heinrich Schweiger (erhoffter Freier), Susanne Altschul (Mutter), Cecile Nordegg (Tochter). Regie: Hermann Leitner Bildquelle: ORF/SATEL-Film/
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick