Helden - Wir liefern ab
Folge vom 27.10.2023: Highspeedlogistik
44 Min.Folge vom 27.10.2023Ab 12
Kapitän Eike und seine Besatzung stechen in Wilhelmshaven mit einem Versorgungsschiff der Marine in See. Die Crew soll bei einem Manöver ein anderes Wasserfahrzeug betanken. Im Logistikzentrum eines weltweit bekannten Onlineversandhändlers in Baden-Württemberg sortieren die Angestellten derweil täglich über 60 000 Pakete. Teamleiter Lothar koordiniert in Pforzheim die Arbeit an den Verladerampen. Und in Neu-Ulm stellen Konditorinnen in einer Feinbäckerei Pasticcini her. Schichtleiterin Verena ist für die pünktliche Lieferung der Ware zuständig.
Genre:Dokumentation, Comedy
Altersfreigabe:
12
