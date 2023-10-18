Helden - Wir liefern ab
Folge vom 18.10.2023: Windkraft auf der Alpe
45 Min.Folge vom 18.10.2023Ab 12
In der Steiermark warten Rotorblätter auf den Abtransport. Denn an der Pretulalpe wird auf 1600 Meter Höhe ein neuer Windpark gebaut, der rund 26 500 Haushalte mit Strom aus erneuerbaren Energien versorgen wird. Manfred und Roland sollen die Fracht sicher am Ziel abliefern. Thomas und seine Crew bewegen mit ihrem Schubschiff in der Nähe von Hannover 1200 Tonnen Gerste. Und in Anderten werden wertvolle Industriegüter für den weltweiten Transport verpackt. Jörg und sein Team machen in dieser Folge eine Hohlglasanalage bereit für die Verschiffung.
