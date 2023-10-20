Helden - Wir liefern ab
Folge vom 20.10.2023: Adrenalin am Nürburgring
44 Min.Folge vom 20.10.2023Ab 12
Die über hundert Teilnehmer des 6-Stunden-Rennens machen sich am Nürburgring bereit für packende Motorsport-Action. Teamleiter Ernst ist dafür verantwortlich, dass seine Fahrer bei dem Event gut gerüstet an den Start gehen. Florian und seine Crew zerlegen unterdessen einen Raupenkran in seine Einzelteile. Der LR 11000 kann Lasten bis in eine Höhe von 220 Metern heben und kommt auch beim Bau von Windparks zum Einsatz. Und Christian bringt beim größten Segelsportereignis der Welt in Kiel einen Ponton für das Abschlussfeuerwerk in Position.
