Möbel, Baumaterialien, Lebensmittel und Pakete: Kapitän Gero und sein Azubi Marvin beliefern mit dem Versorgungsfrachter „Frisia VII“ die Bewohner der Nordseeinsel Juist. In Plochingen am Neckar wird tonnenweise Stahlschrott recycelt. Und 780 Kilometer entfernt überquert ein außergewöhnliches Transportmittel eine der am meisten befahrenen künstlichen Seeschifffahrtsstraßen der Welt. Die Schwebefähre hängt über dem Nord-Ostsee-Kanal an einer Hochbrücke und verbindet Rendsburg mit Osterrönfeld. Vergleichbare Anlagen findet man heutzutage nur noch selten.
