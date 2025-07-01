Zum Inhalt springenBarrierefrei
Hell On Wheels

Staffel 3Folge 6
Ein Maultier weniger

Hell On Wheels

Folge 6: Ein Maultier weniger

43 Min.Ab 16

Cullens Posten bei der Eisenbahn steht auf dem Spiel, nachdem Thomas Durant für eine Anhörung General Grant und andere Entscheidungsträger in die Stadt geladen hat. Überraschend taucht indes Jasper Prescott auf, um sich an Cullen für den Mord an seinem Bruder zu rächen. Elam beschließt, Eva einen Heiratsantrag zu machen.

