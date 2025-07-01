Staffel 3Folge 9
Hell On Wheels
Folge 9: Schuld und Sühne
43 Min.Ab 12
Cullens Plan, so schnell wie möglich die nächste Stadt zu erreichen, muss ohne ihn umgesetzt werden, da er von bewaffneten Männern unter Aaron Hatchs Führung gefangen genommen wurde. Elam versucht indes, die Arbeiter um sich zu scharen und den Gleisbau weiter voranzutreiben. Während Eva Louises Besorgnis falsch interpretiert, stellt Ruth Mickey Fragen zu Seans Tod.
Genre:Drama, Western
