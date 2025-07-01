Zum Inhalt springenBarrierefrei
Hell On Wheels

MOVIESPHEREStaffel 3Folge 10
Eingespannt

EingespanntJetzt kostenlos streamen

Hell On Wheels

Folge 10: Eingespannt

43 Min.Ab 12

Cullen wird zum Bischof der Mormonen gebracht, den er sofort erkennt - immerhin handelt es sich um einen alten Bekannten. Unterdessen versucht Elam alles, um Cullen zu finden und ihn zu retten. Thomas Durant, der einen Großteil der Eisenbahn besitzt, reißt indes die Kontrolle über den Gleisbau wieder an sich und empfängt in Cheyenne General Grant und die Gesellschafter der Union Pacific.

