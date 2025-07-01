Staffel 3Folge 3
Hell On Wheels
Folge 3: Der Rinderkrieg
43 Min.Ab 12
Nachdem Cullen von einem Cowboy erfahren hat, dass einige Eisenbahnarbeiter angegriffen und ein Teil der Viehherde gestohlen wurde, geht er zunächst davon aus, dass die Indianer hinter der Sache stecken könnten.
Genre:Drama, Western
Altersfreigabe:
12
