Staffel 3Folge 1
Hell On Wheels
Folge 1: Unter Wölfen
43 Min.Ab 12
Nach einem harten Winter reist Cullen nach New York, um seinen Posten beim Bau der ersten transkontinentalen Eisenbahn Amerikas zu sichern. Auf dem Weg gelingt es ihm, die hochschwangere Eva und Elam in Nebraska ausfindig zu machen und den ehemaligen Sklaven dazu zu überreden, mit ihm gemeinsam nach New York zu kommen. Durant versucht indes vom Gefängnis aus, Cullens Plan zu vereiteln.
Genre:Drama, Western
Altersfreigabe:
12
