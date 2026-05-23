Helsinki Rescue - Einsatz in Finnland
Folge vom 23.05.2026: Episode 13
23 Min.Folge vom 23.05.2026Ab 12
Für Gartenarbeiten ist die Feuerwehr normalerweise nicht zuständig. In diesem Fall geht es jedoch um Unfallprävention. Ein großer Ast ist während eines Sturms auf einen Schuppen gefallen. Wenn er vom Dach rutscht, könnte er Passanten verletzen. Deshalb packen Saku Kaipainen und seine Kollegen in Helsinki die Teleskopschere aus. Und eine Frau klagt in der finnischen Hauptstadt über Brustbeschwerden. Das EKG zeigt keine Auffälligkeiten, aber der systolische Wert ist bedenklich. Finden die Notfallsanitäter:innen die Ursache für den niedrigen Blutdruck?
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Genre:Dokumentation, Reality
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1: Warner Bros. Discovery, Inc.