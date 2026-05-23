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Helsinki Rescue - Einsatz in Finnland

Episode 14

DMAXFolge vom 23.05.2026
Episode 14

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Helsinki Rescue - Einsatz in Finnland

Folge vom 23.05.2026: Episode 14

23 Min.Folge vom 23.05.2026Ab 12

Panikattacken, Angstzustände und Brustbeschwerden: Mit diesen Symptomen haben die Notfallsanitäterinnen und Notfallsanitäter in der finnischen Hauptstadt häufig zu tun. In diesem Fall ist die Patientin 22 Jahre alt und hat Restalkohol im Blut. Offenbar war die junge Frau am Vortag feiern. Bei einer Seilrettungsübung trainieren Feuerwehrleute in der finnischen Hauptstadt den Umgang mit einem Zweibein-Gestell. Und auf einem Vorplatz ist eine Frau zusammengebrochen. Die Patientin hat sich offenbar an einen Pfosten gelehnt und ist dann plötzlich umgekippt.

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