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Helsinki Rescue - Einsatz in Finnland

Episode 11

DMAXFolge vom 16.05.2026
Episode 11

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Helsinki Rescue - Einsatz in Finnland

Folge vom 16.05.2026: Episode 11

23 Min.Folge vom 16.05.2026Ab 6

Der Anrufer war so betrunken, dass er den Anweisungen der Leitstelle nicht mehr folgen konnte. Wahrscheinlich gilt dies auch für den Patienten, um den sich der Notarzt kümmern soll. Aber genaue Angaben liegen dazu nicht vor. Das Rettungsteam macht sich mit spärlichen Informationen auf den Weg zum Einsatzort. Als Tuukka Puolakka und seine Kollegen dort eintreffen, fehlt jedoch von dem Mann, der angeblich medizinische Hilfe benötigt, jede Spur. Leidet der Anrufer unter Halluzinationen? Und bei einem Fall von Atemnot versuchen Sanitäter, ein kleines Mädchen zu beruhigen.

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