Helsinki Rescue - Einsatz in Finnland
Folge vom 30.05.2026: Episode 15
23 Min.Folge vom 30.05.2026Ab 12
Notfall in einer Pizzeria: Im Stadtteil Pohjois-Haaga soll ein Mann einen Krampfanfall erlitten haben. Die Symptome halten offenbar seit mehreren Minuten an. Für solche Fälle haben Rettungskräfte Midazolam im Medikamentenkoffer. Mit diesem Wirkstoff lassen sich die Beschwerden schnell und effektiv stoppen. Doch dann ist der Patient plötzlich verschwunden. Und im Kalasatama-Tunnel ist ein Pkw mit hoher Geschwindigkeit gegen eine Wand geprallt. Die Ursache des Unfalls muss noch ermittelt werden. Die Feuerwehr bringt das Fahrzeug in Helsinki aus der Gefahrenzone.
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Genre:Dokumentation, Reality
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1: Warner Bros. Discovery, Inc.