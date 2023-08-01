Herrschaftszeiten! - Johann-Philipps Schlossbesuche: Bei Familie Seilern-Aspang auf Schloss LitschauJetzt kostenlos streamen
Herrschaftszeiten! - Johann-Philipps Schlossbesuche Staffel 3
Folge 1: Herrschaftszeiten! - Johann-Philipps Schlossbesuche: Bei Familie Seilern-Aspang auf Schloss Litschau
46 Min.Folge vom 01.08.2023
Das Schloss ist seit 1763 im Besitz der Familie Seilern-Aspang und eigentlich nicht öffentlich zugänglich. Johann-Philipp ist aber gern gesehener Gast und wird vom Schlossherrn Franziskus und seiner Familie herzlich aufgenommen. Die spannende Geschichte der Gemäuer und des Grundbesitzes wird ebenso ausführlich erzählt, wie auch die heutige Nutzung des prachtvollen Anwesens gezeigt. Tatkräftige Unterstützung des Besuchers ist angesagt: Müssen doch die großen Teiche in aller Herrgottsfrühe abgefischt werden.
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Herrschaftszeiten! - Johann-Philipps Schlossbesuche Staffel 3
Alle 1 Staffeln und Folgen
Altersfreigabe:
0