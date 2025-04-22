Herrschaftszeiten! - Johann-Philipps Schlossbesuche: Bei Familie Spiegelfeld auf Schloss Schenna in MeranJetzt kostenlos streamen
Herrschaftszeiten! - Johann-Philipps Schlossbesuche Staffel 3
Folge 5: Herrschaftszeiten! - Johann-Philipps Schlossbesuche: Bei Familie Spiegelfeld auf Schloss Schenna in Meran
46 Min.Folge vom 22.04.2025
In der fünften Ausgabe von „Herrschaftszeiten! – Johann-Philipps Schlossbesuche“ geht es zum Abschluss der diesjährigen Sommerreise zu den Schlössern und ihren Besitzerfamilien bis über die Staatsgrenze nach Südtirol. Dort thront hoch über Meran das imposante Schloss Schenna, wo der Moderator, studierte Historiker und Berufspilot engen Verwandten – den Spiegelfelds – einen Besuch abstattet. Die Besitzer sind Nachfahren von Erzherzog Johann, das Schloss beherbergt unter anderem die größte Privatsammlung von Andreas Hofer und wurde im Auftrag der berühmten Margarete Maultasch erbaut.
