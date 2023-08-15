Herrschaftszeiten! - Johann-Philipps Schlossbesuche: Bei Familie Tacoli auf Schloss Birkenstein und in der See-Villa in MillstattJetzt kostenlos streamen
46 Min.Folge vom 15.08.2023
Diesmal verbringt Johann-Philipp seine Zeit in gleich zwei historischen Locations - und in zwei Bundesländern. Die Familie Tacoli ist im Besitz des Schlosses in der Steiermark und der See-Villa in Kärnten, zeigt zunächst die imposanten historischen Räume in Birkenstein und "entführt" den Gast zu einer Nacht an den Millstättersee. Die Villa hat eine ebenfalls bewegte Geschichte und wird als Hotel mit vielen Besonderheiten betrieben…
