ORF2Staffel 1Folge 2vom 08.08.2023
46 Min.Folge vom 08.08.2023

Vom berühmten Biedermeier-Architekten Josef Kornhäusl geplant, ist Schloss Hollenburg seit 1822 der Sitz der Familie Geymüller. Zwischen Weingärten und Donau verbringt Johann-Philipp hier zwei interessante Tage in den historischen Gemäuern, die behutsam und gründlich renoviert wurden. Eine Leidenschaft der Familie ist die Kunst - und so gibt es für die ZuseherInnen jede Menge alter und neuer Schätze zu entdecken.

