Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Herrschaftszeiten! - Johann-Philipps Schlossbesuche Staffel 3

Herrschaftszeiten! - Johann-Philipps Schlossbesuche: Bei Familie Winkler-Hermaden auf Schloss Kapfenstein

ORF2Staffel 1Folge 4vom 22.08.2023
Herrschaftszeiten! - Johann-Philipps Schlossbesuche: Bei Familie Winkler-Hermaden auf Schloss Kapfenstein

Herrschaftszeiten! - Johann-Philipps Schlossbesuche: Bei Familie Winkler-Hermaden auf Schloss KapfensteinJetzt kostenlos streamen

Herrschaftszeiten! - Johann-Philipps Schlossbesuche Staffel 3

Folge 4: Herrschaftszeiten! - Johann-Philipps Schlossbesuche: Bei Familie Winkler-Hermaden auf Schloss Kapfenstein

46 Min.Folge vom 22.08.2023

Im Südosten der Steiermark gibt es jede Menge zu entdecken und zu erleben. Zum Schloss gehören u.a. auch ein Weingut und eine biologische Landwirtschaft - und hier hat die berühmte "Brettljause" ihren Ursprung! Die Jahrhunderte alten Gemäuer bergen schier endlose Geschichten, Johann-Philipp wird viele davon erfahren.

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

Herrschaftszeiten! - Johann-Philipps Schlossbesuche Staffel 3
ORF2
Herrschaftszeiten! - Johann-Philipps Schlossbesuche Staffel 3

Herrschaftszeiten! - Johann-Philipps Schlossbesuche Staffel 3

Alle 1 Staffeln und Folgen