Folge 4: Herrschaftszeiten! - Johann-Philipps Schlossbesuche: Bei Familie Winkler-Hermaden auf Schloss Kapfenstein
46 Min.Folge vom 22.08.2023
Im Südosten der Steiermark gibt es jede Menge zu entdecken und zu erleben. Zum Schloss gehören u.a. auch ein Weingut und eine biologische Landwirtschaft - und hier hat die berühmte "Brettljause" ihren Ursprung! Die Jahrhunderte alten Gemäuer bergen schier endlose Geschichten, Johann-Philipp wird viele davon erfahren.
