Herzflimmern – Die Klinik am See
Folge 21: Folge 220
Laura ist zutiefst enttäuscht, dass Stefan Sonnenberg verlassen will. Gleichzeitig wirft Daniel Stefan Feigheit vor und bringt ihn so dazu, sich noch einmal mit Laura zu treffen. Nach dem jüngsten Skandal bleiben die Patienten aus und die Seeklinik gerät in eine finanzielle Schieflage. Während Bernheimer und Ursula Saskia um Hilfe bitten, arbeitet diese weiter daran, die Klinik in den Ruin zu treiben. Henriette ist von Florians Plänen, beruflich nach Finnland zu reisen, gleichermaßen angetan wie überrumpelt. Florian hätte sie gern dabei, doch Henriette bekommt aufgrund der schwierigen Lage der Seeklinik so kurzfristig keinen Urlaub. Florian glaubt jedoch, dass Henriette ihn gar nicht nach Helsinki begleiten will. Allen Ärzte-Warnungen zum Trotz, will die Patientin Claudia Netzer die Klinik schnellstmöglich wieder verlassen, weil sie wieder das Kunstturnen-Training aufnehmen möchte. Da stellt Daniel plötzlich ungewöhnliche Schmerzen bei ihr fest.
Weitere Folgen in Staffel 11
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick