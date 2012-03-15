Herzflimmern – Die Klinik am See
Folge 12: Folge 233
42 Min.Folge vom 15.03.2012Ab 12
Laura bemüht, sich, ihre Arbeit in der Klinik nicht durch ihr Miteigentum an der Klinik belasten zu lassen. Laura kann sich aufgrund der Wiederkehr Ursulas wie auch der Rest des Personals ganz ihrer Arbeit widmen, nachdem die Abläufe sich nach und nach normalisieren. Laura übernimmt die Behandlung einer Bergsteigerin, Bernadette Seewald, die auf einer Tour unerwartet den Ausbruch einer Virusinfektion hatte und von einem Bergführer gerettet wurde. Bernadette ist der festen Überzeugung, dass ihr Retter, der für sie vorherbestimmte Mann ihres Lebens ist – nur der ist jetzt weg und sie liegt isoliert im Krankenhaus.
