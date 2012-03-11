Herzflimmern – Die Klinik am See
Folge 8: Folge 229
Die Kollegen sind erleichtert über Conrads Rückkehr als Klinikchef. Allerdings ist Stefan, ebenso wie Shirley, nach wie vor der Ansicht, dass sich Saskia hinter der Sabotage der Studie verbirgt und nicht Henning. Stefans Misstrauen gegenüber Saskia und seine Versuche, Laura vor ihrer Mutter zu warnen, sorgen weiterhin für Spannungen zwischen den beiden. Denn Laura kann nicht glauben, dass Saskia etwas mit der Sabotage zu tun hat. Georg steckt in einem Zwiespalt zwischen seiner Loyalität gegenüber Saskia und seinen Gefühlen für Isabelle. Denn seine Chefin verlangt von ihm, Isabelle ein für allemal aus dem Weg zu räumen. Shirley ist mit dem Ergebnis der Ermittlungen im Fusiocept-Skandal alles andere als zufrieden. Henning gilt nun als der Alleinschuldige.
