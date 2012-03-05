Herzflimmern – Die Klinik am See
Folge 4: Folge 225
43 Min.Folge vom 05.03.2012Ab 12
Georg genießt ebenso wie Isabelle die Affäre, die sie miteinander haben, die Saskia jedoch unwissentlich immer wieder torpediert. Neben ihrer Skrupel gegenüber Saskia wird Isabelle zusehends ungehaltener, als Conrad als Berater im Falle Netzer wieder auftaucht, da sie die die Klinikleitung übernehmen will. Isabelle stellt Georg vor die Entscheidung, entweder Isabelle oder Saskia. Ursula will sich bei Saskia nicht für die getätigten Vorwürfe entschuldigen und damit ihre hohen Ansprüche an Recht und Wahrheit zu verraten. Auch wenn das bedeutet, dass die ausgesprochene Kündigung Bestand hat. Trotzdem geben Conrads Worte Ursula zu denken.
Herzflimmern – Die Klinik am See
Genre:Soap, Drama, Medizin
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© 2011 ZDF Enterprises