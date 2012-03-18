Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Herzflimmern – Die Klinik am See

Folge 234

HerzfrequenzStaffel 12Folge 13vom 18.03.2012
Folge 234

Folge 234Jetzt kostenlos streamen

Herzflimmern – Die Klinik am See

Folge 13: Folge 234

43 Min.Folge vom 18.03.2012Ab 12

Laura bemüht sich, ihren Pflichten als Assistenzärztin und Anteilseignerin gleichermaßen nachzukommen, fühlt aber, dass ihr nötige Zeit und Kraft abgehen. Dann kommt auch noch ein Fernsehteam und Conrad bittet sie, sich zunächst alleine darum zu kümmern, weil er eine OP hat. Doch als eine Patientin sie braucht, gibt Laura kurzerhand die Aufgabe an Isabelle weiter. Saskia erkennt, dass Laura die Doppelbelastung nicht mehr lange tragen will und versucht durch geschicktes Taktieren eine Entscheidung herbeizuführen. Sie macht Laura klar, dass sie die Verantwortung für keinen der beiden Bereiche nur in Teilzeit tragen kann.

Weitere Folgen in Staffel 12

Alle Staffeln im Überblick

Herzflimmern – Die Klinik am See
Herzfrequenz
Herzflimmern – Die Klinik am See

Herzflimmern – Die Klinik am See

Alle 13 Staffeln und Folgen