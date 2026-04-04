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Herzklang - Zurück zu mir

Herzklang - Zurück zu mir

ORF2Staffel 1Folge 1vom 04.04.2026
Herzklang - Zurück zu mir

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Herzklang - Zurück zu mir

Folge 1: Herzklang - Zurück zu mir

89 Min.Folge vom 04.04.2026

Vom Scheinwerferlicht in den Stall: Eine Auszeit verändert mehr, als Schlagerstar Melanie ahnt. Schlagersängerin Melanie flieht nach einem Betrug ihres Freundes aus ihrem Glamourleben zurück in die Kärntner Heimat, wo ihre verletzte Großmutter Hilfe auf der Alm braucht. Als "Melli" findet sie zwischen harter Arbeit, Natur und neuer Kreativität zu sich selbst. Ranger Ben sorgt für frische Gefühle, doch die Ankunft ihrer Managerin und ihres Ex bringt alles ins Wanken. Hin- und hergerissen muss Melli entscheiden, welchen Weg sie wirklich gehen will. Besetzung: Melissa Naschenweng (Melanie) Ferdinand Seebacher (Ben) Katharina Pichler (Nina) Michael Steinocher (Marc) Christina Cervenka (Heidi) Martin Muliar (Jakob) Rainer Wöss (Udo Herzog) Elfriede Schüsseleder (Annabell) Florentin Groll (Richard) Regie: Patricia Frey Drehbuch: Harald Haller, Marc Brugger Bildquelle: ORF/JewelLabs Pictures/ Graf Film/[M] Landsiedl [F] Weilguny

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