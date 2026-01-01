Herzklang - Zurück zu mir
1 StaffelAb 0
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Herzklang - Zurück zu mir
Schlagerstar Melissa Naschenweng schlüpft in "Herzklang - Zurück zu mir" in die Rolle von Sängerin Melanie Buchauer. Sie unterstützt ihre Oma und nimmt sich eine Auszeit auf der Alm. Denn das braucht sie jetzt, nach dem ganzen Shitstorm, der über sie hereingebrochen ist. Sie tauscht ihr Glitzeroutfit gegen Gummistiefel und statt auf der Bühne zu stehen, steht sie inmitten von Schafen und Hühnern.
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Season 1: ORF 2
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