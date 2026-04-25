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Herzklang - Zurück zu mir

"Herzklang - Zurück zu mir": Das Musikvideo "Hoamat in mir"

ORF2Staffel 1Folge 4vom 25.04.2026
"Herzklang - Zurück zu mir": Das Musikvideo "Hoamat in mir"

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Herzklang - Zurück zu mir

Folge 4: "Herzklang - Zurück zu mir": Das Musikvideo "Hoamat in mir"

4 Min.Folge vom 25.04.2026

Gefühle, die unter die Haut gehen: "Hoamat in mir"! Das Musikvideo zum Film "Herzklang – Zurück zu dir", in dem Schlagerstar Melissa Naschenweng in die Rolle von Sängerin Melanie Buchauer schlüpft, erzählt eine berührende Geschichte über Nähe, Sehnsucht und zweite Chancen. Starke Bilder treffen auf große Emotionen – und machen den Song zu einem echten Gänsehautmoment.

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