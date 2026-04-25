"Herzklang - Zurück zu mir": Das Musikvideo "Hoamat in mir"Jetzt kostenlos streamen
Herzklang - Zurück zu mir
Folge 4: "Herzklang - Zurück zu mir": Das Musikvideo "Hoamat in mir"
4 Min.Folge vom 25.04.2026
Gefühle, die unter die Haut gehen: "Hoamat in mir"! Das Musikvideo zum Film "Herzklang – Zurück zu dir", in dem Schlagerstar Melissa Naschenweng in die Rolle von Sängerin Melanie Buchauer schlüpft, erzählt eine berührende Geschichte über Nähe, Sehnsucht und zweite Chancen. Starke Bilder treffen auf große Emotionen – und machen den Song zu einem echten Gänsehautmoment.
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Herzklang - Zurück zu mir
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Copyrights:© Season 1: ORF 2