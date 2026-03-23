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Herzklang - Zurück zu mir

"Herzklang - Zurück zu mir": Making of

ORF2Staffel 1Folge 2vom 23.03.2026
"Herzklang - Zurück zu mir": Making of

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Herzklang - Zurück zu mir

Folge 2: "Herzklang - Zurück zu mir": Making of

2 Min.Folge vom 23.03.2026

In "Herzklang - Zurück zu mir" schlüpft Schlagerstar Melissa Naschenweng in die Rolle von Sängerin Melanie Buchauer. Gemeinsam mit ihrem Schauspielerkollegen Ferdinand Seebacher, wird hinter die Kulissen geschaut und vor allem eines: viel gemeinsam gelacht!

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