Historic Home Renovation
Folge vom 09.10.2023: Mediterran in Kalifornien
39 Min.Folge vom 09.10.2023
Die neuen Kund:innen von Brett Waterman, Gina und Rob, haben vor kurzem ihr erstes gemeinsames Haus gekauft – ein Haus im mediterranen Stil aus dem Jahr 1923, das an einem Hang mit spektakulärer Aussicht liegt. Da es sich seit 70 Jahren im Besitz derselben Familie befand, möchten Gina und Rob das Haus restaurieren. Brett ist begeistert von der Idee, das Haus wieder in den Zustand der 1920er-Jahre zu versetzen, und nimmt sich das Wohnzimmer, das Esszimmer, das rosafarbene Bad und die Küche mit einer neuen Speisekammer aus Mahagoni und handgemalten Schablonen vor. Doch in der Küche stößt er auf ein Problem.
Genre:Reality, Heimwerken, Haus und Garten, Anleitung/Tutorial
Altersfreigabe:
0
