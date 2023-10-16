Historic Home Renovation
Folge vom 16.10.2023: Selbst ist der Mann
40 Min.Folge vom 16.10.2023
Brett Waterman hilft einer jungen Familie mit zwei kleinen Kindern bei der Restaurierung ihres Hauses, nachdem der Versuch, es selbst zu restaurieren, gescheitert ist. Das Haus in Redlands, Kalifornien, ist seit Generationen im Besitz der Familie, sodass Bretts Auge für historische Genauigkeit sehr gefragt ist. Brett steht vor der großen Aufgabe, das Haus in seiner architektonischen Pracht zu restaurieren und gleichzeitig die moderne Funktionalität zu schaffen, die eine junge Familie braucht.
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Genre:Reality, Heimwerken, Haus und Garten, Anleitung/Tutorial
Altersfreigabe:
0
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